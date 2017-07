© Sputnik. Maks Vetrov Szef DRL proponuje utworzenie nowego państwa - Małorosji

Zgodnie z wynikami badania, 70% Ukraińców uważa, że dla osiągnięcia pokoju w Donbasie konieczne są kompromisy, jednak połowa z nich jest zdania, że nie wszystkie kompromisy są dopuszczalne. Jednocześnie tylko 18% respondentów uważa, że pokój w Donbasie należy ustanowić przy użyciu siły.

Zgodnie z sondażem 55% Ukraińców widzi obwód doniecki i ługański w składzie Ukrainy, co piąty ankietowany uważa, że Donbasowi należy dać więcej autonomii, a 9% respondentów opowiada się za samodzielnym istnieniem tych terytoriów i ich wejściem w skład Federacji Rosyjskiej. Sondaż pokazał również, że 60% ludności Ukrainy popiera inicjatywę wprowadzenia sił pokojowych do Donbasu, a jedna piąta obywateli tego kraju jest jej przeciwna. 19% ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Oprócz tego 38% obywateli Ukrainy uważa, że w celu ustanowienia pokoju w Donbasie należy „zwiększyć presję międzynarodową na Rosję", a 28% ankietowanych jest zdania, że należy (tam — red.) stworzyć normalne warunki do życia.

W kwietniu 2014 roku władze Ukrainy rozpoczęły operację wojskową przeciwko proklamowanym w trybie jednostronnym ŁRL i DRL, które ogłosiły swoją niepodległość po przewrocie państwowym z lutego 2014 roku. Według ostatnich danych ONZ ofiarami konfliktu padło ok. 10 tys. osób. Kraje Zachodu i Ukraina oskarżyły Rosję o ingerencję w sprawy sąsiedniego państwa. Moskwa niejednokrotnie zaprzeczała tym zarzutom mówiąc, że nie jest stroną wewnątrzukraińskiego konfliktu w Donbasie i podmiotem porozumień mińskich ws. uregulowania sytuacji w tym regionie.