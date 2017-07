Co myślą Rosjanie o Świadkach Jehowy?

„49% Rosjan uważa tę organizację za chrześcijańską sektę. Mniej niż połowa Rosjan wie o prześladowaniu sądowym Świadków Jehowy. Tym nie mniej ten zakaz popiera 79% ankietowanych" — podano na stronie Centrum Lewady.

Łącznie w sondażu wzięło udział 1600 osób w wieku od 18 lat w 137 miastach w 48 regionach kraju. Respondenci byli ankietowani u siebie w domu. Poza tym większość ankietowanych — 93% — traktuje prawosławnych z szacunkiem i życzliwie. Jednocześnie największe obawy i nieprzyjaźń wzbudzają muzułmanie — 12%. Natomiast 35% respondentów jest życzliwie nastawionych do ateistów, a jeszcze 27% nawet ich szanuje.

Jednocześnie rośnie liczba tych, którzy uważają się za osoby religijne: w ciągu trzech lat ta liczba wzrosła z 35 do 53% przeważnie kosztem „niezbyt wierzących" lub niepewnych co do stopnia swojej religijności (około połowy — 44% respondentów mówi o sobie jako o „w pewnym stopniu religijnych").