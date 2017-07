W środę w Mińsku odbyło się posiedzenie grupy kontaktowej ds. regulacji konfliktu w Donbasie.

„W tym kontekście (pomysłu stworzenia Małorosji – red.) wzywamy Federację Rosyjską do potępienia na wszystkich szczeblach tego kroku nie do przyjęcia dokonanego przez ORDO (poszczególne rejony obwodu donieckiego – red.), który jest totalnym naruszeniem porozumień mińskich” – napisała Olifer na Facebooku.

Wcześniej szef DRL zaproponował stworzenie na okres przejściowy do trzech lat nowego państwa Małorosji jako spadkobierczyni Ukrainy, z pozablokowym statusem, kursem na odnowienie więzi z Rosją i przyłączeniem do państwa związkowego Rosji i Białorusi. We władzach ŁRL poinormowano, że ten projekt nie był z nimi omawiany. Rzecznik parlamentu DRL Denis Puszylin sprecyzował, że stworzenie Małorosji to tylko pomysł, który przyjmowany jest niejednoznacznie, także w samej DRL.

Pełnomocnik Federacji Rosyjskiej w grupie kontaktowej ds. Donbasu Borys Gryzłow zauważył, że inicjatywa ds. Małorosji nie wpisuje się w proces miński i jest nie przedmiotem polityki realnej, ale odpowiedzią na prowokacyjne zapowiedzi Kijowa. Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow nazwał ideę Zacharczenko prywatną inicjatywą i przypomniał, że Rosja opowiada się za przestrzeganiem porozumień mińskich.