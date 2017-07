W Izraelu przyjęto rezolucję w sprawie decyzji Polski o zburzeniu radzieckich pomników

„Nasi partnerzy z Knessetu Izraela rozpatrzyli postanowienie, co do którego umówiliśmy się o synchronicznym z nimi rozpatrzeniu go w ramach naszego posiedzenia” – powiedział Wołodin podczas posiedzenia plenarnego Dumy.

Dodał, że porozumienie o przyjęciu przez Dumę i Knesset oświadczeń potępiająych tę ustawę, było osiągnięte na spotkaniu z izraelskim partnerem Juliem Edelsteinem.

Spotkanie Wołodina i przewodniczącego Knessetu Julia Edelsteina odbyło się pod koniec czerwca.

„Nasze narody najbardziej ucierpiały ze strony faszystów podczas II wś. Nie do przyjęcia są przypadki obrazy pomników żołnierzy, którzy oddali życie za walkę z nazizmem, a tym bardziej prawomocne usprawieliwienie tych przestępczych działań” – powiedział rzecznik Dumy.