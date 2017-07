USA apelują do Rosji ws. Świadków Jehowy

Departament Stanu USA wezwał Federację Rosyjską do zniesienia zakazu działalności Świadków Jehowy.

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał wcześniej za prawomocną likwidację organizacji „Zarząd Świadków Jehowy w Rosji” z powodu uznania jej za ekstremistyczną.

„Decyzja Sądu Najwyższego Rosji przeciwko Świadkom Jehowy to jeszcze jeden dowód niepokojącej nas tendencji prześladowania mniejszości religijnych w Rosji. Wzywamy władze rosyjskie do zniesienia zakazu działalności Świadków Jehowy w Rosji, odwołania zamknięcia „Zarządu Świadków Jehowy”, a także uwolnienia wszelkich przedstawicieli mniejszości religijnych, którzy zostali skazani za tzw. ekstremistyczną działalność” – powiedziała w oświadczeniu przedstawicielka Departamentu Stanu Heather Nauert.

„Wzywamy Rosję do poszanowania ogólnego prawa do wolności myśli, sumienia, religii i wiary. Wszystkie mniejszości religijne powinny korzystać z wolności religii i zgromadzeń bez jakiejkolwiek ingerencji, tak jak gwarantuje to Konstytucja Federacji Rosyjskiej” – dodała Nauert.

Sądzia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej Jurij Iwanienko 20 kwietnia zadecydował o uznaniu organizacji Świadkowie Jehowy w Federacji Rosyjskiej za ekstremistyczną i zlikwidowaniu jej. Sąd postanowił również oddać Skarbowi Państwa majątek organizacji. W ten sposób, sąd zadowolił wniosek administracyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas procesu okazało się, że ministerstwo między innymi zarzuca Świadkom Jehowy odmowy transplantacji krwi. Ministerstwo uważa, że praca Świadków Jehowy grozi ochronie praw i interesów społeczeństwa oraz zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Zdaniem rosyjskich sądów 95 broszur Świadków Jehowy uznano za ekstremistyczne, a także działalność ośmiu organizacji w regionach Rosji. Podczas procesu sąd wysłuchał zeznań kilu byłych członków organizacji, którzy oświadczyli, że adepci organizacji są poddawani „totalnej kontroli”.