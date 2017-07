Dlaczego Egipt nie uznaje katastrofy na Synaju za zamach?

„Egipskie władze do tej pory nie wszczęły postępowania karnego z artykułu o terroryzmie, toczy się śledztwo w sprawie zwykłej katastrofy lotniczej. Robi się to po to, by nie wypłacać odszkodowania rodzinom, ponieważ natychmiast stanie się jasne, że do zamachu doszło wskutek zaniedbań służb bezpieczeństwa" — powiedział źródło.

Jak poinformowano wcześniej, strona rosyjska zaproponowała Egiptowi wzmocnienie środków bezpieczeństwa na krajowych lotniskach a także podpisanie wspólnego protokołu w sprawie bezpieczeństwa lotniczego przewidującego stałą obecność rosyjskich specjalistów od bezpieczeństwa na lotniskach, na których lądują samoloty z Rosji.