Nadija Sawczenko: Piękno wymaga poświęceń

„Wcześniej, gdy studiowałam projektowanie mody, miałam o wiele lepszy gust. Wówczas przestrzegałam… Nie to, że przestrzegałam, ale rozumiałam, że piękno wymaga poświęceń".

Jak powiedziała była ukraińska pilotka, mogła ubierać się w niekomfortowe ubrania, za to „było to piękne". Natomiast teraz postanowiła odrzucić konwenanse i ubierać się tak, by czuć się komfortowo. Jednocześnie sama Sawczenko nie cierpi z powodu niskiej samooceny i uważa, że wygląda kobieco i estetycznie. Najwyraźniej nie wszystkie lekcje poszły w niepamięć i do tej pory deputowana do Rady co jakiś czas zaskakuje gwałtownymi zmianami wizerunku.

Na przykład, w marcu podczas wywiadu dla ukraińskich mediów miała pomalowane oczy i usta oraz była ubrana w zieloną bluzkę, a dosłownie tydzień później pojawiła się na antenie bez makijażu i w wyszywance.