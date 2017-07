Nowy rosyjski dron inny niż wszystkie

Kolejny model rosyjskiego drona „Orion-E” będzie ofensywny, powiedział dziennikarzom dyrektor generalny grupy „Kronsztad”, konstruktor tego bezzałogowca, Armen Isaakian.

„Pracujemy nad jego modernizacją. O szczegółach nie będę na razie mówił, ale kolejny model będzie właśnie w tej formie” — powiedział Isaakian, odpowiadając na pytanie, czy zostanie stworzony dron ofensywny.

Według niego ofensywny model „Oriona” będzie ważyć około 5 ton wraz z ładunkiem od jednej do dwóch ton.

Ponadto firma „ma możliwość stworzenia drona pionowego startu o masie 7 ton z ładunkiem 1-1,5 tony” — dodał dyrektor generalny.

Prace nad stworzeniem bezzałogowca „Orion” w ramach działań rozwojowych „Inochodiec” prowadzi wchodząca w skład korporacji „Systema” spółka „Kronsztad” (do 2015 roku pod nazwą „Tranzas”). Tworzony dron należy do klasy średniej wysokości lotów o dużej długości trwania lotu. Zakłada się, że maksymalny czas trwania lotu wyniesie co najmniej 24 godziny, a pułap — około 8000 metrów.

W październiku 2011 roku Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podpisało umowę z „Tranzasem” na przeprowadzenia prac rozwojowych w tym zakresie.