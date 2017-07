Wycieczka do Rosji, czyli co przeskrobali litewscy uczniowie

Dwutygodniowy wyjazd uczniów z litewskiego miasta Płungiany do Krasnogorska pod Moskwą stał się powodem do kolejnego skandalu - podaje Sputnik. Litwa.

Litewskich patriotów skrajnie oburzyło odwiedzenie przez uczniów Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Rosji oraz spotkanie z motocyklistami z klubu „Nocne Wilki".

Uczniowie z bałtyckiego miasta przyjechali do Rosji na zaproszenie Krasnogorska, miasta partnerskiego Płungian. Wizyta została zorganizowana w ramach programu wymiany nadzorowanego i zatwierdzonego przez urzędników na wszystkich szczeblach. Termin wyjazdu, który potrwał od 1 do 12 lipca, również został uzgodniony. Jednak, jak twierdzi administracja Płungian, spotkania z motocyklistami w planie nie było.

W rezultacie przedstawiciel litewskiego parlamentu Viktoras Pranckietis oskarżył uczniów o uleganie wpływom tak zwanej „miękkiej siły" Rosji.

„Miękka siła Rosji za każdym razem szuka okazji do wywierania wpływu na obywateli Litwy, aby zaczęli wierzyć w to, w co chce Rosja" — oznajmił parlamentarzysta.

Burmistrz Płungian Audrius Klišonis przeprosił za to, że „dzieci w czasie wakacji zostały wciągnięte w wydarzenie o wyraźnie propagandowym charakterze".

„Z naszymi dziećmi w ramach programu wymiany do Krasnogorska jeździli przedstawiciele samorządu, którzy powinni byli pilnować tego, by wypoczynek dzieci nie był upolityczniany. Niestety tak się nie stało. Zaszedł niewybaczalny błąd" — czytamy w komunikacie miejskiej administracji.