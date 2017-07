Dlaczego USA są zaniepokojone zakupem przez Turcję systemów S-400?

W szczególności niedawno szef resortu wojskowego USA James Mattis ostrzegł Ankarę, że możliwy zakup rosyjskich przeciwlotniczych systemów rakietowych S-400 „Triumf” przez tureckie władze jest sprzeczne z normami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Powstaje pytanie, dlaczego USA są tak zaniepokojone zakupem przez Turcję rosyjskiej broni, przecież wiele krajów członkowskich NATO, w szczególności Rumunia, Bułgaria, Grecja i Niemcy, mają u siebie na zbrojeniu systemu obrony powietrznej S-200 i S-300.

Emerytowany oficer Tureckich Sił Powietrznych, profesor katedry stosunków międzynarodowych Akademii Sił Powietrznych i Uniwersytetu Özyeğin w Stambule Mesut Hakkı Caşın w wywiadzie dla Sputnika skomentował oświadczenie szefa Pentagonu, podkreślając brak podstaw do obaw USA w odniesieniu do dostaw S-400 do Turcji.

„Turcja w swoim czasie zwróciła się do NATO z prośbą o dostarczenie jej systemów obrony powietrznej. Jednak Niemcy ze względów politycznych wycofały systemy Patriot z powrotem, wykorzystując je jako dźwignię nacisku politycznego. Ponadto systemy Patriot nie pokrywały wszystkich możliwych obszarów zagrożeń dla Turcji. Tymczasem systemy S-400 posiadają wszystkie niezbędne dla Turcji ultranowoczesne parametry, zasięg ich działania wynosi 400 km, wysokość porażenia — 30 km. Te systemy mogą jednocześnie ostrzelać 36 celi, a w razie potrzeby nawet 72 z pomocą sparowanych baterii. Dla Turcji to wszystko jest bardzo istotnym czynnikiem. Myślę, że jest tego w pełni świadomy również szef Pentagonu, który jest doświadczonym wojskowym”.

Krytykując oświadczenie Mattisa o zakupie przez Turcję systemów S-400, Caşın powiedział, że „Turcja jest suwerennym i niepodległym państwem. Będąc członkiem NATO, ona może w tym samym czasie kupować od innych krajów te rodzaje broni, które uważa za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. A wykorzystać czy też nie systemy broni, którymi dysponuje tureckie państwo — to sprawa Sojuszu”.

„Najpierw Ameryka nie przyjęła warunków Turcji odnośnie systemów Patriot. Potem opowiedziała się przeciwko umowie Ankary z Pekinem na dostawy broni. Następnie Turcja znów wzięła udział w przetargu, wysuwając poprzednie warunki i oni znów nie byli zadowoleni. Jeżeli Turcja będzie dysponować potężną obroną powietrzną, będzie to tylko plus dla Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy już okazję się o tym przekonać we wschodniej części Morza Śródziemnego. W tej sytuacji nie mogę zrozumieć, dlaczego broń innych krajów NATO jest charakteryzowana jako zgodna, a w stosunku do systemów S-400 mówi się o ich niezgodności ze standardami Sojuszu. Mówi się o tym, że S-400 nie może być zintegrowany do NATO z powodów technicznych. Można zintegrować systemy broni każdego typu” — podkreślił Caşın.