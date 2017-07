Moskwa i Pekin pogarszają stosunki z NATO „agresywnymi” ćwiczeniami na Bałtyku?

Rosyjsko-chińskie ćwiczenia wojskowe, które odbywają się na Morzu Bałtyckim, symbolizują „nowy poziom eskalacji konfliktu między Rosją a NATO”, ponieważ w przeciwieństwie do wszystkich innych mają „agresywny ton”, powiedział w wywiadzie dla Schleswig-Holstein Zeitung duński politolog Flemming Splidbol Hansen. Niemniej jednak prawdopodobieństwo przeobrażenia się konfliktu w realną konfrontację zbrojną jest niskie i w końcu Zachód i Moskwa dojdą do porozumienia, powiedział ekspert.

Trzy chińskie okręty w środę przepłynęły przez duńskie wody, aby wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z Rosją, donosi dziennikarz Schleswig-Holstein Zeitung Dominique Doze. Według pracownika naukowego Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych Flemminga Splidbola Hansena symbolizuje to „nowy poziom eskalacji konfliktu między NATO a Rosją”. „O ile mi wiadomo są to pierwsze ćwiczenia, które ​​Rosja i Chiny prowadzą wspólnie na Morzu Bałtyckim. To nie są ich pierwsze wspólne ćwiczenia, ale tym razem mają one bardziej agresywny ton” — powiedział Hansen.

Jak pisze autor materiału, Rosja już prowadziła wspólnie z Chińczykami ćwiczenia wojskowe na Morzu Południowochińskim, ale nie były one ofensywne i nie symulowały na przykład ataku na Tajwan. W tej chwili „jest jasne, że oba kraje biorą udział w strefach konfliktu u siebie nawzajem”, powiedział duński ekspert. Bałtyk odgrywa dla Rosji i NATO główną rolę z geopolitycznego punktu widzenia. Rosyjsko-chińskie ćwiczenia są traktowane jako reakcja na rozmieszczenie wojsk NATO w krajach bałtyckich. Stosunki między Sojuszem a Moskwą i Pekinem są napięte, ponieważ NATO uważa, że Rosja i Chiny zamierzają „wzmocnić wpływy w Europie” — pisze Doze.

„Jednocześnie konflikt nie może stać się na tyle duży, aby przekształcić się w realną konfrontację zbrojną. „Kiedy w 2015 roku Turcja zestrzeliła rosyjski samolot, istniały silne obawy, że wybuchnie wojna, ale obie strony były w stani się dogadać. Więc nie sądzę, aby rozpętała się «gorąca wojna»”- podsumował Hansen.