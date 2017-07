Wezwanie ukraińskiego aktora Aleksieja Gorbunowa do rozejmu między Kijowem a Moskwą to sygnał pod adresem rosyjskiego rządu, że normalne ukraińskie społeczeństwo jest zmęczone wojną.

Takie zdanie wyraził wiceprzewodniczący Komisji ds. Etnicznych Dumy Państwowej, krymski deputowany Ruslan Balbek.

Gorbunow znany z ról w filmach „Bikiniarze" i „Przenicowany Świat" oznajmił, że Kijów i Moskwa muszą się pogodzić w celu uregulowania sytuacji w Donbasie.

„Oświadczenie znanego aktora Gorbunowa w sprawie konieczności rozpoczęcia rozmów między Moskwą i Kijowem to symboliczny sygnał… To swojego rodzaju coming out — bezpośredni komunikat do rosyjskiego rządu o tym, że ukraińskie pod każdym względem normalne społeczeństwo jest zmęczone wojną i zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma perspektyw" — oznajmił Balbek w wywiadzie dla RIA Novosti.

Według niego, jeśli aktor Gorbunow, który trzy lata temu wrócił do Kijowa i nazywał Rosję agresorem, obecnie składa takie oświadczenia, „jest to dobry sygnał, a więc ludziom zaczynają spadać klapki z oczu".