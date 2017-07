Pekin tworzy cyberarmię

Jedynie w ciągu czterech ostatnich miesięcy w Chinach za kradzież danych osobowych zostało zatrzymanych 4800 osób — podaje chińska policja.

Przeciwko nim wszczęto 1800 spraw karnych za nielegalnie wykorzystywanie danych osobowych. Większość zatrzymanych to pracownicy urzędów państwowych i firm, którzy między innymi włamywali się do komputerów a następnie sprzedawali bazy danych. Później ta informacja była wykorzystywana do afer i wymuszania pieniędzy.

Cyberbezpieczeństwo staje się w Chinach jednym z najostrzejszych problemów. Na przykład przeprowadzona w USA analiza szkodliwego oprogramowania ransomware WannaCry, które pojawiło się w maju tego roku, pokazała, że powstało w południowych Chinach. Niektórzy eksperci kwestionują taki wniosek, lecz w ogólnym zarysie sytuacja wzbudza niepokój. Nie bez powodu Chiny przyjęły nową ustawę o cyberbezpieczeństwie, która weszła w życie 1 czerwca. Dokument zabrania dostawcom usług online zbierania danych osobowych niemających bezpośredniego związku z świadczonymi usługami. Naruszenie jest karane wysoką grzywną.

Jednocześnie Chiny tworzą własną „cyberarmię" — pododdziały specjalistów komputerowych pracujących zarówno nad cyberbronią, jak i sposobami ochrony przed atakami i kontrolowaniem internetu. Według niektórych danych chińska „cyberarmia" składa się z około 20 tys. osób i corocznie z budżetu na jej potrzeby przeznacza się około 1,5 mld dolarów.

Największa kradzież danych osobowych miała miejsce w 2015 roku w USA; hakerzy uzyskali informację o 21,5 mln Amerykanów pracujących w administracji publicznej.