Rosyjskie T-90 w Iraku. Co może rosyjski superczołg?

Ekspert w dziedzinie wojskowości, komandor podporucznik rezerwy Dmitrij Litowkin w audycji radia Sputnik opowiedział o kluczowych cechach rosyjskiego czołgu T-90, zamówionych przez Irak.

Obecnie T-90 jest najbardziej nowoczesnym czołgiem bojowym produkcji rosyjskiej. Ma możliwość rażenia celów opancerzonych, w tym również w powietrzu: może strzelać przez lufę rakietami sterowanymi, wobec tego potrafi zestrzeliwać, powiedzmy, nisko lecące śmigłowce przeciwnika. Pod względem parametrów technicznych ten czołg nazywany jest często „latającym", gdyż na wystawach nasi konstruktorzy przedstawiają taki oto manewr: czołg wjeżdża na wzgórze, startuje, pokonuje jakąś odległość w locie i ląduje. Oczywiście, nie chodzi właściwie o zdolność do lotu, lecz o moc silnika, zdolności do manewrowania i ruchliwość. Odpowiednio, cały sprzęt techniczny produkcji rosyjskiej w zasadzie jest przystosowany do działań w każdych, nawet ekstremalnych warunkach: na pustyni, w tundrze, na terenach bagnistych — powiedział Dmitrij Litowkin.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Rosja dostarczy czołgi T-90 do Iraku

Jego zdaniem, iraccy wojskowi dokonali logicznego wyboru, decydując się na sprzęt właśnie z Rosji.

„Irakijczycy bardzo dobrze znają czołgi rosyjskie, mieli bowiem na uzbrojeniu sprzęt wojskowy produkcji radzieckiej. Oczywiście, dokonanie wyboru na korzyść czołgów rosyjskich jest w pełni logiczne, gdyż muszą obecnie aktywnie działać przeciwko terrorystycznej organizacji PI — walczącej na terytorium Iraku" — podkreślił ekspert do spraw wojskowości.