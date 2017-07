Przepłynąć Newę na znak przyjaźni narodów

© Sputnik. Yevgeniy Odinokov Co skrywają wyspy pod Petersburgiem? 15

Marco Henrichs to maratończyk, czterokrotny uczestnik zawodów triathlonowych Ironman, który postanowił zrobić to, czego nie dokonał jeszcze nikt przed nim: w ciągu niecałych 14 godzin przepłynąć bez przystanków jedną z najbardziej pełnowodnych europejskich rzek, której temperatura wody wynosi około 14 stopni Celsjusza, i tym samym ustanowić nowy rekord świata.

„Nie będę mógł odpoczywać i gdzieś się zatrzymywać. Znajdując się w wodzie, będę musiał ciągle pozostawać w ruchu". Jedzenie i woda pitna będą przekazywane pływakowi przez rurkę tlenową z płynącej obok łodzi. Jeśli dotknie on jednej z dwóch płynących z nim łodzi, grozi mu dyskwalifikacja.

Henrichs rozpatruje swoją próbę ustanowienia rekordu jako znak przyjaźni między Rosją a Niemcami, a także jako znak pokoju. Taki sam cel przyświeca samochodowemu rajdowi przyjaźni Berlin — Moskwa 2017, który startuje w niedzielę w Berlinie.

Najdłuższy dystans, na którym sportowiec zwyciężał w podobnych warunkach, wyniósł 26,6 km. Marco Henrichs przepłynął tę odległość od Sankt Petersburga do Kronsztadu w maratonie pływackim «KotlinRace 2016». Newą popłynie po raz pierwszy i będzie to najdłuższy dystans, który chce pokonywać bez odpoczynku.

Sportowiec wierzy w swoje siły, jednak zdaje sprawę, że dystans będzie trudny: „To jak we wszystkich zawodach. Najpierw jesteś pełen sił i utrzymujesz dobre tempo, ale to, co rzeczywiście ważne — to twoja wydajność po 5-7 godzinach".

Temperatura wody to jedna z największych trudności, która powstaje przy tego typu maratonach. — tłumaczy Henrichs. „Należy utrzymywać stabilność na poziomie mentalnym, aby radzić sobie z bólami w ciele i wychłodzeniem".

Drugie pod względem wielkości miasto Rosji — to jeszcze jeden cel pływaka. Medialne zainteresowanie Rosją na Zachodzie osiągnęło już wysoki poziom — mówi Henrichs. W Petersburgu chce się spotkać nie tylko z tysiącami Rosjan, ale również z uczestnikami rajdu przyjaźni z Rosji. Przy pomocy swojego światowego rekordu chce przekazać ważną wiadomość. „Dla mnie jako sportowca i zwykłego człowieka przyjaźń rosyjsko-niemiecka jest bardzo cenna".

Próba ustanowienia światowego rekordu jest związana z samochodowym rajdem przyjaźni Berlin — Moskwa 2017. Robię to celowo — podkreślił pływak. Chcę, aby wielu ludzi w sporcie zwróciło uwagę na ten pokojowy projekt. To, co oni robią, to bardzo, bardzo dobra rzecz.

W rajdzie przyjaźni, który odbędzie się w dniach 23 lipca — 13 sierpnia, weźmie udział 347 osób z 16 państw. Zaplanowano siedem różnorodnych tras. Poprzez udział w rajdzie jego uczestnicy chcą poznać swojego „wschodniego sąsiada" — Rosję.