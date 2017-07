Chiny mogą pogrążyć USA

Według słów uciekiniera obecnie ponad 25 tys. specjalistów chińskiego wywiadu ciągle śledzi USA, zbierając najróżniejsze informacje.

© Fotolia/ Peterzayda Pekin tworzy cyberarmię

Miliarder oskarża komunistyczny Pekin o korupcję, szpiegostwo i brak zasad. Guo Wengui twierdzi, że skala „pełzającej chińskiej ekspansji" na świecie rozszerza się. Jednak szczególnie intensywnie ten proces zachodzi w USA. Oprócz 25 tys. chińskich wywiadowców na rzecz Pekinu pracuje ponad 18 tys. zwerbowanych obywateli USA. Nie ma żadnej sfery działalności państwowej i prywatnej w USA, do której nie próbowaliby wejść agenci chińskich służb specjalnych.

Amerykańskie media uważają, że słowom zbiegłego miliardera można zaufać, ponieważ miał ścisłe kontakty z szeregiem wpływowych szefów chińskiego wywiadu.

© AP Photo/ Matt Brown Amerykańskie firmy chcą rewizji antyrosyjskich sankcji

Według słów Guo po dojściu do władzy w Partii Komunistycznej ChRL w 2012 roku Xi Jinpinga aktywność chińskiego wywiadu w USA znacznie wzrosła. Wcześniej w Ameryce pracowało od 10 do 20 tys. agentów specjalnych. Po 2012 roku sytuacja się zmieniła. Obecnie chińscy wywiadowcy „są gotowi zrujnować USA" i są w stanie to zrobić — uważa Guo. Osoby współpracujące z chińskim wywiadem to nie zwykli chińscy imigranci sympatyzujący z byłą ojczyzną. Wśród nich jest wielu niepatriotycznych Amerykanów, którymi kieruje żądza pieniędzy.

Do 2012 roku na zbieranie danych wywiadowczych chińskie służby specjalne corocznie wydawały nie więcej niż 600 mln dolarów. W 2012 roku kierownictwo partyjne Chin postanowiło gwałtownie rozszerzyć sieć wywiadowczą w USA. Chiński wywiad werbuje ludzi prawie wszystkich narodowości. Według danych Guo coroczny budżet chińskiego wywiadu waha się w granicach od 3 do 4 mld dolarów.

Natomiast amerykańskiemu kontrwywiadowi w walce z chińskim wywiadem brakuje profesjonalizmu, ponieważ nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat chińskich służb specjalnych — uważa Guo. Poza tym USA nie zawsze rozumieją chińskie metody. Podczas zbierania informacji USA za bardzo polegają na środkach technicznych podczas gdy Chiny preferują wywiad agenturalny i wysyłają do USA dziesiątki tysięcy szpiegów.

Miliarder twierdzi, że głównym celem chińskich służb specjalnych jest kradzież technologii o przeznaczeniu wojskowym. Agencji wywiadu przekupują wysokich rangą urzędników, werbują przedstawicieli środowisk politycznych i biznesowych, którzy mogą pomóc Pekinowi w zawarciu korzystnych transakcji. Największe obawy Guo wiążą się z tym, że chińscy agenci mogli wdrożyć szkodliwe oprogramowania w krytycznie ważnych elementach amerykańskiej infrastruktury.