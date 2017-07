„To Rosja ocaliła Bliski Wschód"

„Mówiłem o tym wcześniej i powtarzam ponownie — gdyby nie rosyjskie stanowisko, region zostałby całkowicie zniszczony, jego mapa byłaby nowa i niezwykła… bez podejścia Rosji do syryjskiego problemu różniącego się od podejścia USA upadłby rząd w Syrii, dzięki temu zaktywizowaliby się terroryści, zmieniłaby się mapa regionu i doprowadziłoby to do upadku Bagdadu" — oznajmił al-Maliki w wywiadzie dla RIA Novosti.

Podkreślił także, że zwycięstwo nad Państwem Islamskim w Mosulu to nie osiągnięcie USA, lecz irackiej armii i powstańców.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Polska: Protesty w obronie sądów

„(USA) twierdzą — ubolewam w związku z tym i odrzucam to — że to zwycięstwo (w Mosulu — red.) jest ich osiągnięciem, że to oni prowadzili tę wojnę, ale w rzeczywistości jest to zwycięstwo irackiej armii. Owszem, wsparli nas z powietrza, lecz główna zasługa należy się irackiemu żołnierzowi, powstańcom i lotnictwu irackich sił zbrojnych" — oznajmił al-Maliki.