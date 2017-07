USA: Z nieba spadł... kawał mrożonego mięsa

W zagadkowych okolicznościach w amerykańskim stanie Floryda na dach domu spadło opakowanie mrożonej wieprzowiny - podaje agencja Associated Press.

Incydent miał miejsce w ubiegłą sobotę w mieście Deerfield Beach, gdzie mieszka rodzina Travisa Adaira.

Adair poinformował, że usłyszał „ogłuszający huk". Pomyślał, że to uderzenie pioruna, ale kiedy jego żona wyszła z domu, znalazła w pobliżu dwa opakowania z mięsem, jeszcze trzy zostały na dachu. Łączna waga mięsa wyniosła prawie 7 kg.

„Musiało to spaść z nieba. To zbyt duży ciężar, żeby ktoś mógł wrzucić go na dach" — poinformował mężczyzna. W pobliżu domu znajdują się trzy lotniska i Adair uważa, że mięso wypadło z samolotu.

Tymczasem na etykiecie na opakowaniu było podane nazwisko Jima Williamsa mieszkającego w mieście Myakka City 270 km od Deerfield Beach. Przyznał, że jeszcze w styczniu kupił kilka świń i przechowywał u siebie mięso, część którego rozdał. Nie posiada samolotu i ostatnimi czasy w ogóle nie lata. Urząd Lotnictwa Cywilnego USA na razie nie komentuje zdarzenia.

Rodzina Adairów wyrzuciła „dar nieba", mimo że Williams proponował im zorganizować grilla.