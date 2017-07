Polski „maładziec" w moskiewskim klubie Lokomotiw

Występujący jako boczny obrońca lub pomocnik polski piłkarz grał od połowy ubiegłego roku we francuskim klubie Olympique Lyon. Jak poinformowano na oficjalnej stronie „Lyona", moskiewski klub zapłacił za Polaka 1,75 mln. euro.

Niespełna 28 letni Maciej Rybus jest dobrze znany rosyjskim kibicom. Występował już w rosyjskiej ekstraklasie. W latach 2012-16 był piłkarzem Tereka Grozny (obecna nazwa Achmat Grozny), w 109 meczach strzelił 18 bramek.

Prezydent Lokomotiwa Ilja Herkus i Maciej Rybus postawili swoje podpisy pod kontraktem w środę we Włoszech, gdzie Polak przechodził testy medyczne. W ciągu najbliższych dni ma dołączyć do swego nowego zespołu, w którym będzie grać z numerem 31. Ilja Herkus jest zadowolony z jego pozyskania. Jego zdaniem jest to doświadczony piłkarz i ma pełne szanse, aby stać się jednym z liderów zespołu.

Przypomnijmy, że Maciej Rybus urodzony w 1989 roku w Łowiczu swoją karierę sportową rozpoczynał w klubie „Pelikan". W 2007 roku przeszedł do Legii i w latach 2007-2012 rozegrał łącznie 132 spotkania, w których zdobył 16 bramek. W tym czasie zdobył z Legią Superpuchar Polski oraz trzykrotnie sięgał po trofeum Pucharu Polski. Uczestniczył w Mistrzostwach Europy 2012.

W lutym 2012 został zawodnikiem rosyjskiego Tereka Grozny. Klub ze stolicy Czeczenii zapłacił za niego 2,7 mln euro. Zawodnik był 3. najdroższym graczem sprzedanym przez Legię (po Łukaszu Fabiańskim i Dawidzie Janczyku).

Natomiast w czerwcu 2016 podpisał trzyletni kontrakt z francuskim klubem Olympique Lyon i przeniósł się do niego na zasadzie wolnego transferu. We Francji rozegrał 19 ligowych meczów.

3 letni kontrakt z Lokomotiv Moskwa powodzenia maładziec😉 👍 pic.twitter.com/QqzyKouKeC — Mariusz Piekarski (@sportmar_mario) 19 lipca 2017

Swój obecny transfer Maciej Rybus skomentował w wywiadzie udzielonym dla oficjalnej strony Lokomotiwa. Stwierdził, że ma nadzieję, że będzie to klub, który otworzy przed nim nowe perspektywy.

Jestem szczęśliwy. „Loko" jest super! Przed nami udział w trzech turniejach. Będzie niełatwo, ale za to bardzo ciekawie. Bardzo chcę pomóc Lokomotiwowi w realizacji wielkich zadań w Rosji i w Europie. Wiem, że w drużynie jest wiele utalentowanej młodzieży, jak okazało się, po trzech graczy na pozycję. Jestem gotów podjąć wyzwanie i przystąpić do konkurencji…- powiedział polski piłkarz.

Z kolei główny trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow w kuluarach wysoko ocenił transfer Lokomotiwa słowami, że „to dobry wybór dla Lokomotiwa i dla całych mistrzostw". Warto dodać, że Czerczesow był pierwszym trenerem Rybusa w Rosji w Tereku.

Z pewnością będziemy śledzić grę Macieja Rybusa w moskiewskim Lokomotiwie, trzymać za niego kciuki, powtarzając słowa napisane na Twitterze przez jego menedżera Mariusza Piekarskiego: „Powodzenia maładziec".