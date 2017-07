W nocy z czwartek na piątek w teatrze-muzeum Salvadora Dalego w katalońskim mieście Figueres przeprowadzono ekshumację ciała wybitnego surrealisty. Taką decyzję podjął sąd w Madrycie, przychylając się pod koniec czerwca do pozwu wróżki Pilar Abel Martinez, która twierdzi, że Dali jest jej ojcem. Sąd doszedł do wniosku, że jedynym sposobem, by to udowodnić, jest przeprowadzenie analizy porównawczej DNA, którą zajmie się Instytut Toksykologii w Madrycie.

Procedura z zakresu medycyny sądowej odbyła się w całkowicie surralistycznym stylu. Szczątki Salvadora Dalego ekshumowano przy ogromnym zainteresowaniu mediów.. Poinformowano, że eksperci „pobrali próbki dwóch dużych kości, włosy i paznokcie". Po przeprowadzeniu analizy zostaną one zwrócone na miejsce. Ciało artysty okazało się być w dobrym stanie — powiedział dyrektor fundacji „Gala-Salvador Dali" Luis Penuelas.

„Ciało zostało zabalsamowane, to znaczy zmumifikowane. Dlatego słynne wąsy zachowały kształt. Była to bardzo emocjonująca chwila" — powiedział w trakcie konferencji prasowej.

Matka Pilar Abel Martinez pracowała jako służąca w domu, w którym mieszkał artysta. Można oczywiście znaleźć pewne podobieństwo kobiety do malarza. Jednak sam Dali nigdy nie wspominał o potencjalnej córce. Sama Pilar Abel Martinez jest znana jako wróżka — tarocistka. Albo jest oszustką, albo przypomina po prostu swojego ekstrawaganckiego ojca. Kobieta pokłada w ekspertyzie wielkie nadzieje:

„Mam szansę dowiedzieć się o sobie najważniejszej rzeczy, zrozumieć, kim naprawdę jestem. To coś wspaniałego! To najlepsza rzecz, jaka mogła się przytrafić mi i mojej matce. Po prostu brak mi słów!" — powiedziała.

Rezultaty testu DNA zostaną ogłoszone na posiedzeniu sądu 18 września. Jeśli potwierdzi się, że Salvador Dali rzeczywiście jest ojcem Pilar Abel Martinez, kobieta będzie mogła rościć sobie prawa do jednej czwartej majątku artysty, szacowanego na ok. 300 mln euro.