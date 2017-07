Gazeta zilustrowała w ten sposób materiał o inicjatywie utworzenia państwa Małorosji, z jaką wystąpił we wtorek szef proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko.

Ukrainian separatists claim to have created a new country: Malorossiya, or "Little Russia" https://t.co/GbdAVCOStk