Ciągła paplanina może być oznaką choroby psychicznej

Uczeni doszli do wniosku, że ciągła potrzeba mówienia może świadczyć o chorobach neurodegeneracyjnych.

Ciągłe dzielenie się własnymi myślami może być zdaniem uczonych objawem obniżenia aktywności mózgowej i oznaką początkowego etapu rozwoju choroby Alzheimera.

Specjaliści z Uniwersytetu Wisconsin zauważyli, że przy pojawieniu się problemów z pamięcią ludzie zaczynają znacznie więcej mówić, trenując w ten sposób pamięć słuchową.

Zdaniem uczonych, w większości przypadków nie ma powodów do obawy, jednak do grupy ryzyka wchodzą osoby w przedziale wiekowym od 50 do 75 lat.

Za główny objaw rozstroju psychicznego uczeni uznają dążenie do opisywania nie samej obserwowanej sytuacji, lecz jej przejawów. Potrzeba ciągłych i maksymalnie szczegółowych opisów sytuacji może być pierwszym dzwoneczkiem alarmującym o rozwoju choroby.