Rosja wymierzyła swoje rakiety w Chiny?

© AFP 2017/ Bulent Kilic „Turcja sabotuje operację w Syrii"

W artykule w japońskim magazynie internetowym „The Diplomat” na temat uzbrojenia w rakiety Iskander brygad rosyjskich wojsk lądowych wyciąga się wniosek o „wycelowaniu” rosyjskich rakiet w Chiny w ramach rosyjskiej koncepcji deeskalacji. Jako drugi przykład rzekomo istniejącego między Rosją i Chinami głębokiego braku zaufania podano wielkie szkolenia, jakie okresowo odbywają się na Dalekim Wschodzie Rosji.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że wiele aspektów geograficznej lokalizacji rosyjskich sił zbrojnych związanych jest z historycznymi okolicznościami rozpadu ZSRR. W okresie zimnej wojny ZSRR w Europie trzymał najlepiej wyposażone i gotowe do walki oddziały wojsk lądowych na terytorium swoich wschodnioeuropejskich sojuszników, takich jak NRD. Nieco gorsze oddziały lokowano na terytoriach zachodnich republik ZSRR. W europejskiej częśći Rosji rozmieszczano głównie oddziały rezerwowe, słabo wyposażone w sprzęt i kadry. W rezultacie najsilniejsze ugrupowanie wojsk lądowych odziedziczone przez Rosję po rozpadzie ZSRR znajdowało się we Wschodniej Syberii i na Dalekim Wschodzie: to były siły, które podczas zimnej wojny miały oprzeć się Chinom.

Ponieważ zasoby kapitalnej budowy infrastruktury wojskowej, takiej jak koszary, lotniska, magazyny itp. są ograniczone, wiele z radzieckich baz wykorzystuje się do tej pory. Jednocześnie wojska z Syberii i Dalekiego Wschodu aktywnie wykorzystuje się w działaniach w europejskiej części Rosji: odegrały one ważną rolę w wojnie czeczeńskiej, a podczas kryzysu ukraińskiego były regularnie przerzucane nad granicę z Ukrainą.

Operacyjno-taktyczne rakiety stanowią ważną część potencjału rosyjskich wojsk lądowych. Z powodu tego, że okres służby rakiet Toczka-U zbliża się do końca i nie może być przedłużony, wszystkie te brygady powinny zostać uzbrojone w kompleksy Iskander w najbliższych latach, w przeciwnym razie trzeba będzie je rozwiązać. Brygady Iskanderów również regularnie przerzucane są podczas manewrów w rózne regiony państwa.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn Rosja testuje system walki radioelektronicznej blokujący ataki z kosmosu

Mówienie o ich „wycelowaniu” w Chiny jest dziwne, ponieważ Chiny znacznie przewyższają Rosję pod względem ilości rakiet balistycznych średniego i małego zasięgu i Rosja nie robi nic, aby wyrównać ten stosunek. Rosja nie ma prawa produkować lądowych pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu od 500 do 5500 km, które składają się na znaczną część chińskiego potencjału rakietowego. Oczywiście, Rosja dysponuje znacznymi siłami na Dalekim Wschodzie, a okresowo prowadzi tam manewry. To zupełnie normalne: na przykład Szwajcaria otoczona ze wszystkich stron przez państwa NATO i Unii Europejskiej, z którymi ma ścisłe kontakty regularnie prowadzi duże manewry wojskowe. Niekiedy takie szkolenia prowadzone są z dość dziwnymi scenariuszami, na przykład, związanymi z rozpadem sąsiedniej Finlandii i pojawieniem się tam wrogich formacji powstańczych.

Niemiej jednak, rzeczywisty sens tego typu manewrów polega na tym, aby utrzymać w gotowości swoje siły zbrojne w celu ewentualnego reagowania na nieokreślone zagrożenia w dalekiej przyszłości. W każdym razie nie można mówić o zagrożeniu dla konkretnego państwa, tym bardziej, że w ramach środków zaufania wojskowego Rosja zaprasza na dalekowschodnie manewry obserwatorów z Chin. Oba państwa mają szerokie plany regularnych wspólnych szkoleń.