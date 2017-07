— Sądzę, że on żyje, i będę uważał inaczej, kiedy będziemy wiedzieć, że go zabiliśmy. Ale ścigamy go. Zakładamy, że żyje — powiedział w piątek Mattis.

Wcześniej irańskie media podały, że źródło w organizacji Państwo Islamskie potwierdziło śmierć al-Bagdadiego. Według jego słów ISIS ma wkrótce wybrać jego następcę. Źródło nie wyjawiło w jakich okolicznościach zginął al-Bagdadi.

Według Ministerstwa Obrony Rosji przywódca ISIS zginął 28 maja w rosyjskim nalocie niedaleko Rakki, gdzie odbywało się posiedzenie kierownictwa ugrupowania.

29 czerwca śmierć al-Bagdadiego potwierdził Ali Szirazi, przedstawiciel najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneia.