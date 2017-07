W piątek były szef NSA i CIA Michael Hayden występując na forum ds. bezpieczeństwa w Aspen (stan Kolorado) oświadczył, że włamanie do poczty partyjnej, o które USA oskarżają Rosję jest normalną pracą służb specjalnych. A dlatego, według jego słów, USA z radością zrobiłyby to samo wobec Jednej Rosji. Jednocześnie zauważył, że w tym celu nie trzeba nawet prosić o zgody kierownictwa, a „włamanie do poczty elektronicznej to szanowana tradycja wywiadu państwowego”.

„Jesteśmy gotowi na takie ataki. Jeśli były szef (NSA) teraz o tym mówi, to świadczy to o tym, że czynili wiele prób, i że im się nie udało. Ja to tak oceniam” – powiedział Szchagoszew agencji RIA Novosti.

Parlamentarzysta uważa, że nawet jeśli amerykańskim służbom specjalnym uda się włamać do poczty partii, to swojego głównego celu i tak nie osiągną.