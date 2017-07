Rosyjskie władze walczą z anonimowością w internecie

Duma Państwowa Rosji przyjęła w piątek przepisy zabraniające właścicielom serwisów anonimizujących i VPN zapewniania dostępu do zablokowanych stron internetowych. Strony, na których pojawi się informacja o sposobach obchodzenia blokad, same zostaną zablokowane.

Poprawki do ustawy o ochronie informacji dotyczą serwisów VPN („wirtualne sieci prywatne") i serwisów anonimizujących. Te ostatnie pozwalają internautom w Rosji uzyskać dostęp do stron internetowych zablokowanych na polecenie państwowego regulatora — Roskomnadzoru. Teraz te serwisy będą musiały umieścić na „czarnej liście" strony internetowe z niedozwolonymi treściami. Jeśli nie zrobią tego, to same zostaną zablokowane.

Ponadto przepisy zobowiązują operatorów wyszukiwarek do przerwania dostarczania linków do zasobów internetowych zakazanych przez Roskomnadzor.

Rosyjscy deputowani zatwierdzili też zmiany do przepisów o komunikatorach internetowych. Właściciele tych programów będą musieli identyfikować użytkowników na podstawie numeru telefonu komórkowego. Wprowadzenie tego wymogu uzasadniono tym, że do komunikatorów trafiają treści ekstremistyczne oraz reklamy narkotyków.

Poprawki mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku, jeśli zostaną zatwierdzone przez wyższą izbę parlamentu Rosji Radę Federacji i podpisane przez prezydenta.

Zdaniem niektórych ekspertów z technicznego punktu widzenia przyjęte przez Dumę Państwową przepisy są niemożliwe do realizacji. Ponadto mogą być bardzo szeroko interpretowane, co pozwoli na objęcie zakazem, np. sklepów z aplikacjami internetowymi.