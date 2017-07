Kijów przekazał ONZ dowody „udziału Rosji” w wojnie w Donbasie

© AFP 2017/ Chris Kleponis Rosyjski ambasador, znany z powiązań z ekipą Trumpa, wyjeżdża z USA

16 stycznia br. Ukraina złożyła pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Kijów twierdzi, że Moskwa naruszyła konwencje o walce z finansowaniem terroryzmu i o likwidacji dyskryminacji rasowej. Przedstawiciel Rosji podczas procesu, szef Departamentu Prawnego rosyjskiego MSZ Roman Kołodkin powiedział, że zarzuty strony ukraińskiej pod adresem Rosji wybiegają poza jurysdykcję trybunału. Komentując zaproponowane przez Kijów zastosowanie środków tymczasowych, Rosjanin powiedział, że Moskwa „nie widzi ani podstaw prawnych, ani faktycznych do ich wprowadzenia”. Jak podkreślił, jeśli Kijów rzeczywiście dąży do pokoju, to powinien skoncentrować się na wdrożeniu porozumień mińskich.

— Powszechnie wiadomo, że w styczniu Ukraina złożyła pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości za wspieranie terroryzmu w Donbasie. Już przekazano tysiące stron dokumentów, materialnych dowodów działalności przestępczej FR w Donbasie i na Krymie – powiedział Hrycak.

Szef SBU dodał, że ukraińskie służby specjalne zatrzymywały w Donbasie rosyjskich wojskowych.