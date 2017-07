Emir Kusturica da koncert w Jałcie

Serbski reżyser, scenarzysta i muzyk Emir Kusturica ze swoim folk-rockowym zespołem The No Smoking Orchestra da dziś koncert w Jałcie. Kusturica poszuka też na półwyspie plenerów zdjęciowych do nowego filmu.

Nowy program The No Smoking Orchestra został nazwany tak samo, jak najnowszy film reżysera „Na mlecznej drodze”, w którym główne role zagrali sam Kusturica i Monica Bellucci.

Jak poinformowała agencja RIA Novosti, w ramach pierwszej wizyty na Krymie Emir Kusturica obejrzy lokalizacje, które być może zainteresują go w kontekście planowanej realizacji nowego filmu.

Grupa The No Smoking Orchestra inspiruje się bałkańskim folkiem i łączy go z muzyką rockową, punkiem i new wave. Zespół od lat tworzy utwory na potrzeby filmów Kusturicy. Można je usłyszeć między innymi na soundtrackach w filmach „Czarny kot biały kot" czy „Życie jest cudem".