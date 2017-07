Syryjskie dzięcioły osiedlają się w Moskwie

Syryjskie dzięcioły osiedlają się w nowych, tworzonych każdego roku dziuplach, żywią się roślinami.

Skąd się wzięły w Moskwie? Wbrew pozorom nie przyleciały z Syrii czy Turcji, skąd pochodzą. Ich pojawienie się w rosyjskiej stolicy świadczy o „rozszerzaniu się horyzontów" tego gatunku w kierunku północnym.

— Te dzięcioły preferują życie nie w tradycyjnych lasach, a na półotwartych terenach, gdzie przeważają sady, parki — powiedział Borys Samojłow, biolog. — Najbliższe miejsca, w których osiedlały się wcześniej, to Bułgaria, Ukraina, Polska. A ostatnio, może w związku z ociepleniem klimatu, pojawiły się w obwodach woroneskim, orłowskim, tulskim. Teraz dotarły do Moskwy. I nie tyle, że można je tutaj spotkać — one już się tu zagnieździły.

No cóż, witamy w Moskwie!