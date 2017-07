U brzegów Islandii znaleziono okręt SS pełen złota

Brytyjscy marynarze okrętu podwodnego odkryli u brzegów Islandii na niemieckim okręcie towarowym z okresu II wś skrzynię ze złotem, które mogło należeć do nazistów, i którego wartość może sięgać stu milionów dolarów – informuje „Daily Mail”.

© Sputnik. Sergey Malgavko Gdzie na Krymie jest najczystsze morze 12

Według danych gazety członkowie kompanii Advanced Marine Services znaleźli na okręcie SS Minden cztery tony złota, które prawdopodobnie zostało zabrane z południowoamerykańskich banków. Informuje się, że okręt kierował się do Niemiec z Brazylii i zatonął mniej więcej w odległości 190 km od brzegów Islandii we wrześniu 1939 roku. Zauważa się, że Adolf Hitler wydał rozkaz kapitanowi okrętu, aby go zatopić, kiedy okręt został zauważony przez flotę Wielkiej Brytanii, aby Brytyjczycy nie przejęli kosztownego ładunku.

Służba Morska zwróciła się do rządu islandzkiego z prośbą o wykonanie otworu w okręcie w celu wydobycia skrzyni. Jak zauważa „The Sun”, służba chce wywieźć złoto do Wielkiej Brytanii.

Wczesniej służba brzegowa Islandii oskarżyła członków grupy o to, że przeszukiwali szczątki okrętu bez odpowiedniej zgody islandzkich władz.