Spicer ukradł z Białego Domu lodówkę

Jednak Spicera to nie powstrzymało. Bez względu na to, że mógł kupić taką samą małą lodówkę za jedyne 60 dolarów w supermarkecie Walmart, mieszczącym się w odległości 1,5 km, to jednak wolał poczekać do wieczora, aby zabrać lodówkę z biura.

„Pan Spicer doczekał się zmroku,aby wziąć sprawy w swoje ręce, kiedy jego pracownicy wyjdą z pracy. Zauważył go pracownik Białego Domu, kiedy Spicer niósł lodówkę na ulicy niedaleko Białego Domu po godzinie 20:00” – napisał w internecie jeden z pracowników administracji.