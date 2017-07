Waszyngton przestrzega przed ewentualnym konfliktem zbrojnym z KRLD

© AP Photo/ Jon Chol Jin Szef wywiadu USA: Korea Północna stoi na progu klubu państw jądrowych

„Wielu nazywa działania militarne „niewyobrażalnymi”. Nieco zmodyfikowałbym to twierdzenie, mówiąc, że będzie to przerażające, doprowadzi do strat, czego doświadczyliśmy w naszym życiu. Mam na myśli to, że ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, nigdy nie mieli do czynienia z takimi ofiarami, do których może doprowadzić wojna na Półwyspie Krymskim” – powiedział Dunford.

Jak dodał, „nie do pomyślenia jest to, aby pociski z głowicami jądrowymi dotarły do Denver, Kolorado, dlatego moim zadaniem jest wykorzystanie środków militarnych, aby nie dopuścić do tego”.

Dunford powiedział też, że „już rozmawiał o tym z partnerami – zarówno z przyjaciółmi, jak i wrogami”.