Korespondentka Sputnika w Mosulu trafiła pod ostrzał (wideo)

"Żołnierz otrzymał pięć strzałów w nogę, plecy i stracił palec. Ja doznałam tylko siniaków i zadrapań na całym ciele, póki biegłam w bezpieczne miejsce na dole szkoły” – opowiedziała korespondentka Sarah Nureddin.

Jak powiedziała korespondentka, już przy podejściu do rejonu Al-Majdan stało się jasne, że jest tam niebezpiecznie. Niemniej jednak, poprosiła o zezwolenie na nagranie z nowego miejsca.

— Towarzyszący mi żołnierz zapytał pracujących na miejscu wojskowych, a oni powiedzieli, że kręcić można z dachu pobliskiej szkoły. Poszliśmy tam. Obok było jakieś pomieszczenie z dziurą w dachu. Kiedy tam podeszłam, zobaczyłam mężczyznę w cywilu. W rękach miał strzelbę M-16 – opowiada Sarah Nurredin.

— Odwróciłam się to zobaczyłam, że żołnierz leży na ziemi, już bez broni. Rękę i nogę miał we krwi. Krzyknął do mnie: „jestem ranny, uciekaj!”. Ale uniosłam go i schowaliśmy się przed atakującym w jakimś pokoju. Żołnierz myślał, że umiera i zaczął prosić o przebaczenie boga – kontynuuje dziennikarka.

Potem udało im się wyjść na szkolne podwórko i schować się za jednym ze spalonych samochodów. Nurredin zaczęła telefonować do irackich żołnierzy.

— Myśleliśmy, że zaraz zobaczymy prześladowcę. Schowaliśmy się koło samochodów, a potem w ich wnętrzu, mając nadzieję, że nas nie znajdzie. Potem strzały się skończyły, przyjechali żołnierze z oddziału antyterrorystycznego na opancerzonym Hammerze i zabrali nas – dodała Sarah Nureddin.