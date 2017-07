© East News/ Value Stock Images Chiny zbudują największy na świecie ośrodek klonowania zwierząt

Jak informuje gazeta Daily Express , ten sukces Chińczyków wywołuje obawy, że taka technologia może być wykorzystana do klonowania ludzkich superżołnierzy.

Podkreślono, że zaawansowana technologia inżynierii genetycznej była reklamowana jako przełom, który może pomóc w stworzeniu „superras" psów — silniejszych i szybszych, lepiej przystosowanych do biegu i polowania. Jednak odkrycie chińskich uczonych wywołało już falę krytyki z powodu wątpliwości natury etycznej — wraz z istniejącymi przypadkami modyfikacji ludzkich embrionów może doprowadzić do rozwoju pomysłu, by klonować ludzi na zamówienie.