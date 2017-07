Jak zareaguje UE na amerykańskie sankcje wobec Rosji?

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wezwał do pilnego omówienia prawdopodobnej reakcji UE w przypadku nałożenia przez USA nowych sankcji na Rosję — pisze Financial Times.

Do redakcji gazety trafił dokument proponujący kilka wariantów współpracy z USA, który Komisja Europejska rozpatrzy na posiedzeniu w środę. Gazeta podkreśla, że Juncker wezwał do niezwłocznego rozpatrzenia prawdopodobnych działań Brukseli na wypadek, jeśli europejskie spółki energetyczne i inne zostaną zagrożone sankcjami omawianymi w Kongresie USA. W przygotowywanym dokumencie czytamy, że UE „powinna być gotowa do działań w najbliższych dniach".

Według danych Financial Times Bruksela zamierza zażądać od Waszyngtonu „oświadczenia publicznego lub pisemnego", iż nowe sankcje nie dotkną europejskich interesów. Jeszcze jeden wariant wspomniany w dokumencie Komisji Europejskiej przewiduje możliwość zastrzeżenia, że amerykańskie obostrzenia nie obowiązują na terytorium UE.

Poza tym UE nie wyklucza możliwości wprowadzenia kontrśrodków odpowiadających normom WTO — podkreśla periodyk.

W sobotę do wiadomości publicznej podano, że Republikanie i Demokraci z obu izb amerykańskiego Kongresu uzgodnili tekst projektu ustawy w sprawie sankcji przeciwko Rosji i Iranowi. Głosowanie odbędzie się w najbliższych tygodniach, po czym dokument zostanie przedłożony prezydentowi do podpisu. Jednocześnie w niedzielę szefowa biura prasowego Białego Domu Sarah Sanders oznajmiła, że administracja Donalda Trumpa „popiera twardość wobec Rosji oraz między innymi wprowadzenie sankcji".

UE nazwała projekt jednostronnymi działaniami Waszyngtonu i ostrzegła przed negatywnymi skutkami. Amerykański projekt ustawy zawiera punkty dotyczące sankcji w energetyce, między innymi przeciwko Gazociągowi Północnemu 2.