„Kusturica zagrał koncert na Krymie i tym samym zademonstrował miłość do Rosjan oraz brak szacunku do Ukraińców i Tatarów krymskich. Naprawdę wielki artysta nie powinien tak robić" — napisał Kyryłenko w swoim mikroblogu w Twitterze.

Кустуріца концертом у Криму демонструє любов до росіян і неповагу до українців та кримських татар. Справді великий митець не може так діяти. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 июля 2017 г.

W niedzielę Kusturica, który wraz ze swoim zespołem The No Smoking Orchestra dał koncert w Jałcie, poradził Krymianom, aby nie zwracali uwagi na opinię zachodnich krajów, które nie uznają półwyspu za część Rosji.

© Sputnik. Grigoriy Vasilenko Emir Kusturica da koncert w Jałcie

„Jesteście częścią wielkiej Rosji, nie musicie czekać na opinię tych, którzy mieszkają w stanie Wisconsin" — powiedział reżyser. Podkreślił, że półwysep stał się częścią kraju w wyniku wolnego referendum, a nie wojny i nazwał swoją wizytę częścią misji zjednoczenia ludzi i narodów.

Po wizycie na Krymie, koncercie i swoich wypowiedziach reżyser natychmiast trafił do bazy danych cieszącej się skandaliczną sławą ukraińskiej strony „Mirotworiec" i tym samym dołączył do wielu rosyjskich i ukraińskich artystów, którzy również figurują w bazie, m. in. za „nielegalne przekroczenie granicy państwowej Ukrainy", „negowanie rosyjskiej agresji, popierania aneksji Krymu".