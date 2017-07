Dronem przez Moskwę do domu

W najbliższych latach w Moskwie mogą pojawić się taksówki powietrzne — bezzałogowe quadrocoptery, które będą przewozić pasażerów. Jedna ze spółek innowacyjnych w Skołkowie jest gotowa do uruchomienia seryjnej produkcji — oznajmił szef Departamentu Nauki, Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości Aleksiej Fursin.

To, że taksówki powietrzne nie są dla metropolii żadną fantastyką, lecz realną potrzebą, udowodnili inżynierowie w Emiratach Arabskich, gdzie rozpoczęło się projektowanie dronów pasażerskich. Ale Moskwa też nie pozostaje w tyle: w jednym z ośrodków produkcyjnych w Skołkowie nie tylko zostały zaprojektowane quadrocoptery, ale również wysłane w kurs z pasażerem na pokładzie.

Nasze drony na razie są testowane na zamkniętym terytorium — powiedział w wywiadzie dla Rossijskiej Gaziety szef spółki innowacyjnej Aleksander Atamanow. — Testy pokazały, że dron może przewozić ludzi, nie ma praktycznie żadnych przeszkód do uruchomienia seryjnej produkcji.

Firma ze Skołkowa zaczęła przyjmować zamówienia na drony wszelkich rodzajów: do przewozów transportowych, zdjęć z powietrza i wywiadu geologicznego. Takie drony są zdolne do podnoszenia sprzętu o wadze do 2,5 ton.

Wzorzec doświadczalny taksówki już lata po miasteczku innowacyjnym z oblatywaczem na pokładzie. Dron z superlekką ramą wykonaną z aluminium ma idealne wymiary do lądowania na parkingu samochodowym, gdzie zajmie tylko jedno miejsce. Wynalazek otrzymał nazwę „latającego motocyklu". Serwisu taksówek powietrznych może działać mniej więcej według tego samego schematu, co zwykłe. Ściągasz aplikację i wyznaczasz trasę. Projekt ma bazę techniczną, realnie może zostać uruchomiony w 2018 roku. Co prawda trzeba poczekać, aż federalne prawo pozwoli na wykorzystywanie dronów w charakterze taksówek.