Pentagon: Korea Północna szykuje się do odpalenia nowej rakiety

Korea Północna może przygotowywać się do kolejnej próby rakietowej, do której może dojść w ciągu najbliższych sześciu dni - podaje CNN, powołując się na rzecznika Pentagonu.

© Sputnik. Iliya Pitalev Korea Północna obiecała Rosji przyjaźń

Według jego informacji amerykański wywiad zaobserwował, że do miejscowości Kusong przewożony jest sprzęt służący do odpalania rakiet balistycznych.

Rzecznik Pentagonu zauważył, że „kiedy ma miejsce taki transport, w ciągu sześciu dni może dojść do odpalenia rakiety". W danym przypadku Korea Północna może do niego przystąpić 27 lipca, kiedy to Północnokoreańczycy świętują zakończenie Wojny koreańskiej.

Stacja informowała wcześniej, że Pjongjang przygotowuje się do nowej próby rakietowej. Żródła CNN nie potrafiły jednak powiedzieć, że będzie to rakieta międzykontynentalna czy rakieta zasięgu pośredniego.