Rosja dostarczy S-400 do Turcji

„Poczyniliśmy razem z Rosją niezbędne kroki, położyliśmy podpis, mam nadzieję, że ujrzymy S-400 w naszym kraju. I że będziemy prowadzić ich wspólną produkcję" — powiedział Erdogan na posiedzeniu frakcji parlamentarnej rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w Ankarze. Turecki lider nie powiedział, kiedy i jaki dokładnie dokument podpisano. Wczoraj Erdogan oświadczył, że rozmowy z Rosją w sprawie dostaw S-400 dobiegły końca.

Erdogan dodał, że każde państwo szuka możliwości zagwarantowania swojego bezpieczeństwa narodowego i jest do tego zobowiązane.

„A jeśli jest możliwość wspólnej produkcji (systemów obrony przeciwlotniczej), to jest to zawsze lepszy wariant. Jeśli od lat nie możemy urzeczywistnić tego z USA, to sami będziemy szukać rozwiązania. Grecja wykorzystuje S-300 i USA jakoś się tym nie przejmują. A dlaczego tak się przejmują naszą współpracą z Rosją?" — powiedział Erdogan.

Kreml odmówił komentarza w tej sprawie. „Bez komentarza" — powiedział krótko Ria Novosti rzecznik prasowy prezydenta Rosji.