„Bezwizowa Barbie" wyparła z rynku „rywalki" w wyszywankach

Lalka Asia pochodzi z Chin, lecz ma ukraiński paszport, a więc są dla niej otwarte drzwi do UE.

Na ukraińskim rynku zabawek pojawił się nowy produkt — lalka z ukraińskim paszportem, który otwiera jej drzwi do UE. Zdjęcia nowości zostały umieszczone w grupie Typowy Dniepr na Facebooku. Lalka jest tańszym odpowiednikiem Barbie produkowanym w Chinach pod marką handlową „Asia". Ma w zestawie walizkę, zestaw podróżny do pielęgnacji plastikowej twarzy i włosów, strój galowy i obuwie oraz oczywiście granatowy paszport, który otworzył lalce Asi drzwi do UE.

Lalka Asia udaje się w podróż po modnych stolicach Europy. Wzięła ze sobą sukienkę wieczorową, aby zabłysnąć na wszystkich parkietach tanecznych i rzucić mężczyzn na kolana — czytamy w opisie towaru. — Ma piękne kolczyki, a na głowie — okulary przeciwsłoneczne. Realności zabawie nadaje fakt, że Asia posiada ukraiński dowód osobisty.

W ukraińskich sklepach można znaleźć najróżniejsze odmiany Asi — blondynki, brunetki, miłośniczki strojów sportowych i eleganckiego casualu. Natomiast patriotycznych lalek, które zalewały sklepy miesiąc temu, teraz już prawie nie ma. Chińskie odmiany Barbie w wyszywankach i z wstążkami we włosach znikły ze sklepów internetowych, ustępując drogę nowoczesnej Asi, która z determinacją dąży do UE.

Przypomnijmy, że wizy między Ukrainą i UE zostały zniesione 11 czerwca bieżącego roku.