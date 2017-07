Ukraina utworzyła punkty werbunkowe na granicy z Krymem

© Sputnik. Игорь Костин Ukraiński turysta o próbach przedostania się na Krym

„Werbowani są Krymianie, utworzono filtry z pracowników SBU i głównego zarządu wywiadowczego ministerstwa obrony Ukrainy. Krymianie są zmuszani do przechodzenia przez punkty werbunkowe" — oświadczył Pałagin. Jak powiedział, do współpracy przymuszani są także kierownicy służb bezpieczeństwa najniższego nawet szczebla.

Szef lokalnego FSB przekazał, że obywatele informowali FSB o podobnych próbach werbunku na Ukrainie.

„Co miesiąc przychodzą do mnie pracownicy i piszą wnioski o dobrowolne poddanie się karze, informując, że ukraińska strona zawerbowała ich do pracy na rzecz Ukrainy. My wydajemy dokumenty o odmowie wszczęcia postępowania, bo ludzie znajdują się w sytuacji bez wyjścia i stawili się do nas z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze" — powiedział Pałagin.