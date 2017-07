Iran: incydent z amerykańskim okrętem to prowokacja

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nazwał prowokacją incydent z okrętem Marynarki Wojennej USA, który otworzył ogień ostrzegawczy do irańskiego statku w Zatoce Perskiej - poinformował kanał telewizyjny Press TV.

© AFP 2017/ Felix Garza Amerykański okręt ostrzelał irański statek

Wcześniej agencja Reutera powołując się na anonimowe źródło poinformowała, że okręt Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych otworzył ogień ostrzegawczy po tym, jak zbliżył się do niego irański statek. Do incydentu doszło we wtorek na północy Zatoki Perskiej. Nie podano typu irańskiej jednostki

Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, amerykański statek podpłynął do okrętu wojennego jednostki Sił Zbrojnych Iranu, który patrolował wody międzynarodowe i dwukrotnie wystrzelił w powietrze „w celu prowokacji i zastraszenia".

Podkreślono również, że irański statek zignorował „prowokacyjny i nieprofesjonalny" krok ze strony amerykańskich wojskowych i kontynuował swoją misję. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powiadomił wcześniej, że amerykański okręt opuścił ten rejon.