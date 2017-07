Poroszenko odpowie za zdradę stanu?

Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie zobowiązał Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy do wszczęcia postępowania karnego przeciwko prezydentowi państwa Petrowi Poroszence na podstawie wniosku ws. domniemanej zdrady stanu.

Poinformował o tym były wiceszef Prokuratury Generalnej Renat Kuzmin.

„Publikuję postanowienie Sądu Peczerskiego w Kijowie z 25 lipca… Sąd zobowiązał Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy do zarejestrowania w Jednolitym Rejestrze Wstępnych Postępowań (wszczęcia postępowania karnego) informacji przedstawionej w moim wniosku z 13 lutego" — napisał dzisiaj Kuzmin na Facebooku.

Poinformował, że wcześniej złożył w Radzie Bezpieczeństwa Ukrainy wniosek przeciwko Poroszence dotyczący popełnienia przestępstwa z artykułu „zdrada stanu".

© AFP 2017/ Olivier Douliery „To bardzo zły znak dla Ukrainy"

Były prokurator twierdzi, że prezydent Ukrainy w latach 2013-2017 przez należącą do niego lipiecką fabrykę Roshen finansował rosyjską armię, z którą według niego samego walczy w Donbasie jako naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych". Jednocześnie były zastępca prokuratora generalnego stwierdził, że służby specjalne odmówiły zbadania przedstawionych we wniosku faktów, powołując się na to, że działalność fabryki Roshen w Rosji nie jest zakazana przez stronę ukraińską.