Sejm zareagował na rosyjską inicjatywę nałożenia na Polskę sankcji

Rosyjscy senatorzy poprosili we wtorek prezydenta Władimira Putina o ograniczenie współpracy z Polską w związku z ustawą o demontażu pomników z okresu radzieckiego, a także o wprowadzenie sankcji wobec polskich parlamentarzystów. Retorsje mogą mieć charakter polityczny i gospodarczy — oświadczył w rozmowie z gazetą Wzgljad wiceprzewodniczący Komisji ds. Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Franz Klincewicz.

Rosyjski senator podkreślił, że przyjęta ustawa narusza szereg międzynarodowych porozumień, pod którymi Polska złożyła swój podpis, i to budzi niepokój. Jednocześnie Klincewicz zauważył, że nie wszystkie kwestie są do końca jasne. Strona polska zapewnia na przykład, że ustawa nie obejmie miejsc pochówku, choć nie wiadomo, jak to będzie wyglądać — dodał rozmówca.

Klincewcz zauważył, że swoim wnioskiem wyższa izba rosyjskiego parlamentu wysłała Warszawie poważny sygnał. I w zależności od tego, czy polska ustawa zostanie zrealizowana i w jakim formacie, ostrzeżenie może zostać przekute na konkretne środki odwetowe, o których zadecydują prezydent i rząd Federacji Rosyjskiej.

Rosyjski senator zauważył także, że nowa ustawa budzi zdumienie i zdziwienie wśród wielu osób, nawet w Polsce. „Absolutna większość tych pomników została zbudowana przez polskich obywateli na znak szacunku" — podkreślił Klincewicz.