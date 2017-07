„Odpowiedź Rosji na nowe sankcje będzie bolesna"

© Sputnik. Witalij Timkiw Jak amerykańskie sankcje przeciwko Rosji wpłyną na sektor naftowy?

„Rosja przygotuje taką reakcję, bo ona jest konieczna. Nie będzie symetryczna, lecz bolesna dla Amerykanów. Będzie odpowiedzią zarówno na ustawę, jak i poprzedzające ją działania związane z nieruchomością i dyplomatami" — napisał rosyjski dyplomata na Facebooku.

Zdaniem Kosaczewa zaistniałą sytuację Rosja musi omówić z Unią Europejską, z którą może utworzyć „tymczasowy mezalians", a to z racji tego, że sankcje Waszyngtonu szkodzą i jej interesom gospodarczym. Zatwierdzenie ustawy sankcyjnej pokazało, że w relacjach rosyjsko-amerykańskich nie dojdzie ani do postępu, ani do normalizacji. Ich degradacja jest nieunikniona" — dodał senator.

„Po spotkaniu dwóch prezydentów w Hamburgu wyraziłem ostrożną nadzieję, że może być ono jaskółką zmiany w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Nadzieja umiera ostatnia, ale umiera. Sądząc po jednomyślności, z jaką Izba Reprezentantów przegłosowała pakiet sankcji przeciwko Rosji, Iranu i Korei Północnej, nie dojdzie ani do postępu, ani do normalizacji. Co więcej, dalsza degradacja dwustronnej współpracy staje się nieunikniona, choć przecież gorzej chyba być nie może" — zauważył Kosaczew.

Rosyjski dyplomata wezwał także do „budowania relacji z resztą świata, który nie ogranicza się do Zachodu" i do pogodzenia się z tym, że przy obecnym antyrosyjskim konsensusie w Kongresie „dialog nie wyjdzie, i potrwa to długo". A prezydent Trump ze swoim Kongresem nie poradzi sobie. Świat nie kręci się wokół Stanów Zjednoczonych" — podkreślił senator.

Kosaczew uważa za pryncypialnie ważne, by „nie staczać się w kierunku samoizolacji, skupić się na rozwoju wewnętrznym, gdzie nie ma rywalów i konkurentów". „Zagospodarować w końcu Rosję z jej kolosalnymi zasobami i możliwościami. Stać się państwem samowystarczalnym. W przeciwnym razie zawsze rozmawiać będą z nami wyniośle, a nie jak równy z równym" — zakończył Kosaczew.