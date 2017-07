„W sprawie S-400 podpisano nie ostateczne, lecz zasadnicze porozumienie"

„Wykonaliśmy z Rosją niezbędne kroki, złożyliśmy podpisy, mam nadzieję, że ujrzymy S-400 w naszym kraju. I że uruchomimy ich wspólną produkcję" — powiedział Erdogan na posiedzeniu frakcji parlamentarnej „Partii Sprawiedliwości i Rozwoju".

Kreml wstrzymał się od komentarzy w związku z pojawieniem się informacji o zatwierdzeniu przez Moskwę i Ankarę dokumentu o dostawie systemów rakietowych.

© Sputnik. Sergey Mamontov Rosja i USA walczą o indyjski rynek zbrojeniowy

Jak poinformowało agencję Sputnik źródło w tureckim rządzie, które wolało zachować anonimowość, Turcja i Rosja podpisały nie ostateczne, lecz zasadnicze porozumienie ws. dostaw systemów przeciwlotniczych S-400.

W komentarzu dla Sputnik Türkiye źródło przekazało, że „porozumienie nie zostało podpisane, doszło za to do złożenia podpisów pod zasadniczym porozumieniem", o którym to w swoim wystąpieniu mówił turecki lider.