Ukraińscy superbohaterzy „wyzwalają" Krym

„Komiks opowiada o bohaterach naszej współczesnej Ukrainy, którzy mieszkają obok nas, których widzimy, których znamy, którzy bronią naszej Ojczyzny w operacji antyterrorystycznej (ATO). W komiksie występują superbohaterzy, przedstawiciele Kijowa, Dniepru, Doniecka i oczywiście Półwyspu Krymskiego" — powiedział w trakcie briefingu autor tekstów Igor Rogowoj.

Akcja komiksu rozgrywa się w rosyjskim Krymie, gdzie superbohaterzy Kij, Szczek, Choriw i Łybid walczą o pewne artefakty. „Ich celem jest, aby te artefakty, które znajdują się na terytorium Krymu, nie trafiły na terytorium wrogiego państwa" — powiedział Rogowoj.

Wiceminister polityki informacyjnej Ukrainy Emine Dżaparowa dodała z kolei, że prototypem jednego z bohaterów jest pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew — lider zakazanej w Rosji organizacji ekstremistycznej „Medżlis Tatarów Krymskich".

Dżaparowa poinformowała również, że komiksy zostaną wysłane ukraińskim żołnierzom do Donbasu. „Jeśli znajdziemy fundusze, by przetłumaczyć te komiksy, to trafią one również za granicę. Będą również rozdawane w kręgu ekspertów" — dodała.