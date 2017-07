Czy Turcja wymierzy S-400 w Rosję?

© AP Photo/ Presidency Press Service via AP, Pool Erdogan: Odrąbiemy głowy zdrajcom!

S-400 pojadą do Turcji. Moskwa i Ankara podpisały porozumienie o dostawie rosyjskich kompleksów, poinformował prezydent Recep Erdogan. W Moskwie oświadczenia tureckiego prezydenta nie skomentowano.

Kontrakt z Moskwą Erdogan zarysował jako niezbędny środek: Ankara nie porozumiała się o dostawach systemu rakietowego ze Stanów Zjednoczonych, a na szali była kwestia bezpieczeństwa narodowego. W Waszyngtonie z tego powodu oczywiście panuje zmartwienie, ale turecki prezydent przypomniał, że rosyjskie środki tarczy antyrakietowej są na wyposażeniu Grecji, dokąd trafiły w podobnych okolicznościach: dwa kompleksy S-300 pod koniec lat 90-ych kupił Cypr w odpowiedzi na niechęć państw zachodnich umocnić obronę przeciwrakietową wyspy. Transakcja wywołała dyplomatyczny skandal, niemalże histerię ze strony Turcji. „Faworyty” przeniesiono na Kretę, a po dziesięciu latach wykupiła je Grecja. W ten sposób została pierwszym państwem NATO z rosyjskim uzbrojeniem na straży nieba.

Kontrdziałań ze strony Waszyngtonu z tego powodu nie było. A tym razem USA wzywają Turcję do wyjaśnień. Zrozumiałe jest, że pomiędzy tymi państwami panują napięte stosunki: Erdogan nie wybaczył Waszyngtonowi udziału w próbie zamachu stanu, ale transakcja z Rosją stawia Ankarę w zależności od Moskwy – przeciwnika NATO numer jeden. Zatem po co turecki prezydent prowokuje Zachód?

© Sputnik. Alexandr Maksimenko Ambasadorka USA wezwała do zlikwidowania korupcji na Ukrainie

Aleksander Gusiew, dyrektor Instytutu Planowaia Strategicznego i Prognozowania: „NATO rozpatruje Rosję jako realne zagrożenie numer jeden. Kiedy państwo Paktu Północnoatlantyckiego kupuje nową broń, to jest to dość poważny krok, przede wszystkim polityczny. Nie uważam, aby Turcja zakupując S-400 wchodziła w jakiś rodzaj zależności od Rosji. Raczej chodzi o coś zupełnie innego: Erdogan jeszcze raz podkreśla, że dąży do dialogu z Rosją”.

Transakcja z Erdoganem według szacunków eksperta Bloomberg, przyniosła Rosji 2,5 miliarda dolarów. Moskwa dostarczy Ankarze dwa systemy S-400, jeszcze dwa zostaną zmontowane w Turcji. Kontrakt można oceniać jako poważne zwycięstwo Moskwy w zakresie polityki zagranicznej, ale pojawia się problem bezpieczeństwa, szczególnie po wydarzeniach z 2016 roku, kiedy tureckie lotnicze siły zbrojne zestrzeliły nad Syrią rosyjski Su-24. Gdzie gwarancja, że południowy sąsiad nie wykorzysta S-400 przeciwko rosyjskim żołnierzom, na przykład w Syrii, gdzie Moskwa i Ankara mają wyraźne różnice zdań?

Wiktor Murachowskij, redaktor naczelny pisma „Arsenał Oteczestwa”: „Takie ryzyko jest zawsze, z każdym państwem. Nawet, jeśli nie zwróci się bezpośrednio przeciwko nam, to niekiedy polityczne władze decydują się o zakończeniu współpracy. Na przykład, swego czasu Finlandia kupowała od Rosji szerokie spektrum uzbrojenia, a potem nastąpił zwrot w inną stronę. To jest trudne do przewidzenia. Nie możemy z pewnością przewidzieć pogody, a niemniej jednak chodzimy po ulicach, pływamy po morzach i latamy w powietrzu”.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Ukraiński przewoźnik wniósł pozew przeciwko rządowi i Ryanair

Na Kremlu transakcji z Erdoganem nie skomentowano, być może dlatego, że Turcja może jeszcze wszystko odwrócić, jak to było cztery lata temu z Chinami. Ankara podpisała porozumienie na zakup chińskich tarcz antyrakietowych na prawie 3,5 miliarda dolarów. W Waszygtonie powiedziano, że producent broni objęty jest sankcjami i w razie dokonania transakcji sankcjami zostać może objęta także Turcja. Erdogan powiedział wówczas Chinom „nie”. Reacja USA na kontrakt z Rosją będzie tak samo bolesna. Czy Turcji wystarczy odwagi, aby podpisać umowę?