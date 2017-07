Trump odtajnił przypadkiem program CIA

Prezydent USA Donald Trump odtajnił de facto program CIA, a to za sprawą wpisów na Twitterze zawierających krytykę pod adresem The Washington Post - podaje portal AOL.

W ubiegłym tygodniu w The Washington Post ukazał się materiał, informujący, że Trump zamknął zainicjowany w 2013 roku przez byłego prezydenta USA Baracka Obamę program CIA, którego celem było wywarcie nacisku na syryjskiego lidera Baszara Asada.

„The Amazon Washington Post sfabrykowała fakty dotyczące zaprzestania masowych, niebezpiecznych i szczodrych wypłat dla syryjskich powstańców walczących z Asadem" - napisał Trump na swoim profilu na Twitterze.

The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous, and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad.....