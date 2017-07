Sawczenko: „Szkoda, że Polska idzie tropem Ukrainy"

Nienależąca do żadnej frakcji deputowana do Rady Najwyższej Nadieżda Sawczenko uważa, że najbliżsi sąsiedzi Ukrainy, w tym Polska, nauczyli się od niej tylko złego.

Sąsiednie kraje nauczyły się od Ukrainy tylko złego — oświadczyła ukraińska deputowana.

„Nasi sąsiedzi nauczyli się od nas tylko najgorszego. Nauczyli się tego, że, jak się okazuje, także w systemie sądowniczym może być korupcja, władza może mieć więcej…. Europejscy posłowie jeżdżą tramwajami, trolejbusami, metrem, nie mają dużego majątku. Patrzą na Ukrainę, gdzie trwa wojna, na to, jacy deputowani przyjeżdżają do Parlamentu Europejskiego, na ich drogie garnitury, na to, jakimi samochodami jeżdżą, na jakie hotele i restauracje sobie pozwalają. I, szczerze mówiąc, dziwi to i zatrważa europejskich deputowanych" — powiedziała Sawczenko na antenie kanału NewsOne.

Jak mówi Sawczenko, europejskim deputowanym ciężko zrozumieć, jak „w takim biednym kraju" mogą żyć tacy bogaci urzędnicy i deputowani. „Szkoda, że Polska idzie tropem Ukrainy w złych rzeczach" — podkreśliła Sawczenko.